Voice Of Vashon
Vashon Island’s own public radio and television station.
About Voice of Vashon
VoV TV
KVSH 101.9FM – A to I
KVSH 101.9FM – J to Z
CORRECTION! THE HORRIFIC EVENTS OF SEPTEMBER 11, 2001 ARE SIXTEEN YEARS BEHIND US AND MANY STILL REMEMBER THE SHOCK AS IF IT WAS YESTERDAY. WHILE WE CANNOT AND SHOULD NOT FORGET, WE CAN AND DO MOVE ON STILL HOLDING THOSE WE LOST AND THEIR FAMILIES IN OUR HEARTS. THE INFORMATION ABOUT A ROLLING REQUIEM TO BE PERFORMED AT VASHON HIGH SCHOOL 3PM TODAY IS AN ERROR. THERE IS NO ROLLING REQUIEM TODAY. VOV APOLOGIES FOR ANY CONFUSION OR INCONVENIENCE THIS MESSAGE CAUSED.
September 11th, 2017 - Posted in Alerts